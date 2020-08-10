Москва, 10 августа 2020, 15:30 — REGNUM Пока преждевременно говорить о развороте ситуации на российском рынке труда, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что благодаря мерам, принятым правительством РФ, в стране удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов сказал, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры.
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