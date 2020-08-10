Москва, , 15:30 — REGNUM Пока преждевременно говорить о развороте ситуации на российском рынке труда, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что благодаря мерам, принятым правительством РФ, в стране удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда.

Безработный в поисках работы Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

«Во II квартале 2020 года уровень безработицы составил 6% от численности рабочей силы (прирост относительно результатов I квартала составил 1,4%), при этом предварительные результаты июля не отразили дополнительного прироста безработных, — сказал Чередниченко. — Однако говорить о развороте ситуации на рынке труда пока было бы преждевременным: необходимо дождаться результатов осени. В случае возникновения второй волны распространения вируса и, как следствие, второй волны ограничительных мер, риск роста показателя доли безработных будет весьма высоким».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов сказал, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры.

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