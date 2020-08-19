Каракас, , 08:39 — REGNUM В Венесуэлу доставлены 450 комплектов тест-систем российского производства для диагностики нового типа коронавируса. Об этом сообщили в посольстве РФ в Каракасе.

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Уточняется, что груз в Боливарианскую Республику был доставлен госагенством «Рособоронэкспорт» в рамках оказания гуманитарной помощи борьбе с распространением COVID-19.

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Каждый комплект рассчитан на 96 человек. Всего тест-систем хватит, чтобы провести тестирование у 43,2 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Венесуэлу из России и Китая для ликвидации последствия пандемии коронавирусной инфекции были поставлены свыше 20 тонн гуманитарной помощи. До этого момента Боливарианская Республика получила более 170 тонн. Три предыдущие партии гуманитарной помощи прибыли в Венесуэлу 8 апреля, 29 мая и 19 июня. В гуманитарную помощь вошли средства индивидуальной защиты — медицинские костюмы, защитные маски, очки.

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