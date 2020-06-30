Каракас, , 10:48 — REGNUM Свыше 20 тонн гуманитарной помощи для ликвидации последствия пандемии коронавирусной инфекции поставлены в Венесуэлу из России и Китая. Об этом 29 июня сообщил венесуэльский вице-президент по социальному и территориальному развитию Аристобуло Истурис в международном аэропорту Майкетии, куда прибыл груз.

«Это четвертый рейс ООН, до этого момента Венесуэла получила более 170 тонн, и сегодня (29 июня) мы получаем более 20 тонн, чтобы достигнуть 190 тонн», — заявил Истурис и уточнил, что данный груз был поставлен в страну Россией и Китаем.

Также известно, что в гуманитарную помощь входят средства индивидуальной защиты — медицинские костюмы, защитные маски, очки и т.п.

При этом три предыдущие партии гуманитарной помощи прибыли в Венесуэлу 8 апреля, 29 мая и 19 июня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее ООН с партнерами призвали собрать $72 млн на борьбу с пандемией коронавируса и обеспечение других важных мер для по предотвращения и лечения COVID-19 в Венесуэле.