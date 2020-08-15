Каракас, , 08:14 — REGNUM Значения в 31 381 достигло общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Венесуэле после получения положительных результатов анализов еще от 1012 пациентов. Об этом сообщила венесуэльский президент вице-президент Делси Родригес на пресс-конференции.

За сутки было подтверждено еще семь летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19, а всего в стране по этой причине скончались 266 человек.

Кроме того, 21 580 больных уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Венесуэле от COVID-19 умер мэр венесуэльской столицы Каракас 70-летний Дарио Вивас.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле после заражения коронавирусом умер мэр Каракаса