Бишкек, , 22:22 — REGNUM В настоящее время в Киргизии работают только 7 326 из 13 790 имеющихся в республике врачей. Об этом сегодня, 7 августа, на брифинге заявила начальник управления министерства здравоохранения страны Айгуль Бообекова.

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Также она сообщила, что в республике насчитывается 33 518 представителей среднего медперсонала. Из них работает чуть меньше половины — только 16 407 человек.

По словам представителя минздрава, младшего медицинского персонала в Киргизии насчитали 12 508 человек. Из них сейчас работают лишь 5 771, что составляет около 46%.