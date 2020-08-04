Бишкек, , 16:01 — REGNUM Министерству здравоохранения Киргизии следует усилить работу по обучению всех лаборантов и врачей новым методам лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

«Пусть это будет стоматолог или ортопед, но в случае необходимости, он должен быть полностью обучен и готов лечить согласно утвержденным клиническим протоколам», — подчеркнул глава правительства.

Участники совещания отметили, что в республике проводятся дистанционные и выездные курсы, в ходе которых медиков обучают диагностированию и лечению больных с диагнозом «COVID-19», методам инфекционного контроля, правильному использованию средств индивидуальной защиты, проведению лабораторных исследований и иммунопрофилактике.

В общей сложности такие курсы посетили свыше 18 тысяч киргизстанских медиков. Сейчас такое обучение организовано для специалистов первичной медико-санитарной службы.