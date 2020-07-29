Бишкек, , 16:31 — REGNUM В течение 30 лет власти Киргизии получали от международных доноров кредиты и гранты на поддержку системы здравоохранения, но она по-прежнему находится в упадке. Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По словам высокопоставленной чиновницы, из-за отсутствия должного внимания пострадала в том числе и санитарно-эпидемиологическая служба.

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«Сейчас правительству приходится в разы тяжелее, так как борьба с коронавирусом предпринимается на базе сломанной системы. Пандемия показала все слабые стороны системы здравоохранения», — подчеркнула она.

Подводя итог, вице-премьер-министр пообещала, что власти Киргизии проведут очередную реформу в этой сфере, но только после окончания пандемии коронавируса.