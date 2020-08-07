Москва, , 12:14 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, может дать показания в суде 11 августа. Об этом заявила 7 августа судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова.

В ходе слушаний судья сообщила, что следующее заседание назначено на 11 августа. Потерпевшие должны обязательно явиться в суд, а подсудимому необходимо подготовиться к даче показаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа начались слушания по существу дела Ефремова, в течение трёх дней показания дали несколько свидетелей. Один из них рассказал, что актёр рассматривал свой покорёженный автомобиль, когда вышел из-за руля, и не интересовался водителем второй машины, получившим смертельные травмы.

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