Москва, , 11:48 — REGNUM После смертельной аварии актёр Михаил Ефремов больше заботился о состоянии своего автомобиля, чем интересовался потерпевшим. Об этом в Пресненском районном суде сообщил свидетель обвинения Роман Шрамко, допрос которого вёлся по видеосвязи из Крыма.

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Мужчина подчеркнул, что актёр находился в «неадекватном» состоянии, был сильно пьян и нетвердо стоял на ногах.

«Сразу после столкновения Ефремова вытащили из-за руля, он стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему было жалко автомобиль. На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило», — подчеркнул свидетель.

После этого, по его словам, Ефремов взял у него сигарету и сел на бордюр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе первого заседания в Пресненском суде Москвы по уголовному делу о смертельной аварии, которую в центре столицы устроил актёр Михаил Ефремов, было заявлено, что подозреваемый во время ДТП находился в автомобиле один. Также экспертиза показала, что Ефремов в момент ДТП находился под воздействием наркотических веществ. Согласно результатам медосвидетельствования, в крови актёра нашли алкоголь и следы каннабиноидов и кокаина.