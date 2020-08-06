Москва, , 08:17 — REGNUM Почётный адвокат России Александр Островский назвал актёра Михаила Ефремова «жертвой» адвоката Эльмана Пашаева.

По словам Островского, отрицание вины со стороны Ефремова в смертельном ДТП «только ухудшает отношение суда» к нему, поскольку актёр «отрицает очевидные вещи».

«Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии-поселения», — сказал Островский в эфире телеканала НСН.

При этом почетный адвокат России напомнил, что Пашаев сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме, его исключали из адвокатских палат.

«Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана, и для меня это очень печально и жалко», — подчеркнул юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Водитель машины позднее скончался в больнице от полученных травм.

Накануне, 5 августа, в Пресненском районном суде Москвы прошло первое заседание по уголовному делу о смертельном ДТП. В суде подозреваемый в гибели курьера Сергея Захарова свою вину не признал, заявив, что ничего не помнит о дне трагедии.

Читайте также: В крови Ефремова присутствовали наркотики — экспертиза