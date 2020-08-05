Москва, , 11:56 — REGNUM Одним из основных способов борьбы с борщевиком является вспашка или механический покос растений спецтехникой. Уничтожение корней приводит к гибели борщевика, приводит рекомендации Россельхознадзор на своём сайте.

Борщевик Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

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Также одновременно с механическими мерами борьбы эффективно применять химические обработки гербицидами. При систематической химической обработке количество ядовитых сорняков существенно снижается.

В случае обнаружения борщевика на земельном участке граждане могут обратиться в органы местного самоуправления для помощи в уничтожении борщевика или удалить их самостоятельно.

Как сообщает ИА REGNUM, один борщевик может давать до 20 тыс. семян. Большая часть ядовитых для человека веществ содержится в стеблях, листьях и плодах. При попадании на кожу они могут вызвать сильные ожоги.

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