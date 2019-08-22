Боровичи, Новгородская область, , 15:33 — REGNUM

Площадь распространения борщевика Сосновского в Новгородской области составляет более 6,5 тыс. га, в том числе на землях сельхозназначения — 4 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 22 августа, на выездном заседании правительства области в Боровичах заявила министр сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская.

По её словам, самые большие территории поражения этим сорняком в пяти районах: Боровичском, Пестовском, Батецком, Окуловском, Демянском и Солецком.

За семь месяцев 2019 года районные власти провели 313 проверок по выявлению сорняка, по результатам которых выдали 127 предписаний. После этого борщевик был уничтожен на площади 202 га. Всего с начала года, по словам Покровской, от борщевика освободили территории площадью 817 га, и это хороший для региона результат: в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законодательство Новгородской области предусматривает предупреждения или штрафы для собственников земель, где не уничтожен борщевик: для граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей; для юридических лиц от 150 тыс. до 1 млн рублей.

По данным филиала Россельхозцентра по Новгородской области, который в 2019 году разработал методические рекомендации по борьбе с борщевиком, большая часть произрастающего борщевика на территории Новгородской области находится в придорожной полосе, на обочинах полей, а также на заброшенных участках земель.

Напомним, только в 2015 году борщевик Сосновского был признан сорным растением.

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