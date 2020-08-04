Бишкек, , 15:29 — REGNUM С 20 марта по 3 августа 2020 года на родину удалось вывезти 22 440 граждан Киргизии, застрявших в России из-за закрытия границ. Об этом сообщает пресс-служба киргизского посольства в Москве.

За это время было организовано 93 авиарейса и вывоз на 52 автобусах транзитом через Казахстан киргизстанцев, остававшихся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Оренбурге и Самаре.

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Внешнеполитическое ведомство Киргизии вновь напомнило соотечественникам о том, что из-за пандемии Россия пока еще не возобновила регулярное международное авиасообщение, и российско-казахстанская граница также остается закрытой.

«Призываем граждан Киргизии проявить терпение и не выезжать на российско-казахстанскую границу», — подчеркивают в министерстве иностранных дел республики.