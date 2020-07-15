Бишкек, , 14:05 — REGNUM При содействии министерства иностранных дел Киргизии в период с 6 по 12 июля на родину удалось вернуть 1 813 киргизстанцев, застрявших в России из-за пандемии коронавируса.

Для их вывоза было организовано восемь чартерных авиарейсов в Бишкек и Ош.

При этом из Москвы вывезли 803 гражданина Киргизии, из Екатеринбурга — 461, из Новосибирска — 365 и из Санкт-Петербурга — 184.

Внешнеполитическое ведомство обратилось к соотечественникам с призывом воздержаться от возвращения в Киргизию до стабилизации ситуации с коронавирусом, если у них не имеется для этого каких-либо экстренных причин.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным за рубежом работают 735 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. Из них 640 тысяч, или 87% трудятся в России.