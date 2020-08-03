Бишкек, 3 августа 2020, 13:41 — REGNUM Россия, Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты пока не планируют возобновлять авиасообщение с Киргизией. Об этом сообщил директор агентства гражданской авиации Киргизии Курманбек Акышев, передает Kaktus.media.
По его словам, власти этих стран ответили отказом на предложение киргизского правительства о восстановлении регулярных пассажирских авиарейсов с начала августа.
Читайте также: Киргизия намерена с 1 августа возобновить авиасообщение с четырьмя странами
Акышев уточнил, что при этом Россия сослалась на экономические соображения и уведомила, что данный вопрос, возможно, будет решаться через полмесяца или через месяц. А Турция и Казахстан настаивают на том, чтобы Киргизия открыла границы с соседними странами.
«Со всеми этими странами пока будут чартерные рейсы. Вопрос о регулярных рейсах, возможно, решится через 15 дней или до конца августа», — резюмировал глава агентства.
Читайте также: МИД просит граждан Киргизии не возвращаться на родину