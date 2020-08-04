Москва, , 13:13 — REGNUM Через Белоруссию транзитом проследовали около 170 российских граждан, которых белорусские власти объявили бойцами иностранной частной военной компании. Об этом заявил 4 августа писатель и политик Захар Прилепин, передаёт «Интерфакс».

"Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом, они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну», — сказал Прилепин.

По его словам, в Минске задержали группу, которая должна была вылетать последней. Никакого отношения к самой Белоруссии эти люди не имели, остальные группы давно покинули белорусскую территорию и выполняют свои задачи в месте назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина, принятые властями за «бойцов ЧВК», которых забросили в страну для дестабилизации обстановки. Белорусские власти объявили также, что всего «российских боевиков» около 200 человек.

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