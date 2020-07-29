Москва, , 17:19 — REGNUM Несколько военнослужащих, которые были сегодня, 29 июля, задержаны властями Белоруссии, раньше служили в батальоне Захара Прилепина в Донбассе, сообщает 29 июля URA.RU.

Прилепин «Есть там два или три бойца из моего батальона».

Комментируя информацию о том, что бойцы российской ЧВК были задержаны для дестабилизации ситуации в Белоруссии, Прилепин сказал, что, вероятно, цель военных была в другом.

Он предположил, что военные приехали в Минск (где их и задержали) как в транзитный город, откуда они должны были ехать в какую-то другую страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, БелТА сообщила, что в Минске задержали 32 служащих ЧВК. Как уточнили позже, этой компанией является ЧВК «Вагнер». Позже в Белоруссии был задержан ещё один военный.

Также «Белтелерадиокомпания» заявила о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков» «для дестабилизации обстановки в период избирательной компании».

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