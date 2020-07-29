Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности городскую клиническую больницу № 31, уличенную в нарушении санитарных правил во времена пандемии. В том числе речь идёт о смерти пожилого сотрудника от COVID-пневмонии. Об этом 29 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Как было установлено в суде, во время санитарно-эпидемиологического расследования в июне текущего года в больнице были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не все сотрудники носили медицинские маски, хотя их запас был полный. Помимо этого, при поступлении пациентов не уточнялись сведения о посещении родственниками пациента регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Также не было сведений о дезинфекции вентиляционных каналов медучреждения.

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Помимо этого, на дистанционную работу не были переведены сотрудники старше 65 лет, из-за чего ушел из жизни 71-летний заведующий отделением лучевой диагностики. У него была выявлена коронавирусная пневмония.

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«В условиях введенного режима повышенной готовности, СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» нарушило требования ст.ст.11,29 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.3.2630−10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.п.2.1, 2.8 СП 3.1/3.2.3146−13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», — пояснили в суде, — Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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