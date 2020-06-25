Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге детскую поликлинику наказали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований: проверяющие не нашли в медучреждении необходимого в пандемию запаса средств индивидуальной защиты (СИЗ). Кроме того, в поликлинике был обнаружен очаг COVID-19 среди сотрудников.

Как сообщили 25 июня в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, к административной ответственности привлечена детская городская поликлиника №35.

С 10 мая по 4 июня в медицинском учреждении отсутствовал месячный запас СИЗ. Не было в нужном количестве одноразовых респираторов, многоразовых и одноразовых медицинских халатов, медицинских шапочек.

Кроме того, при выявлении заболевшего COVID-19 сотрудника отсутствовали сведения о проведении заключительной дезинфекции 27 апреля силами профильной организации, что также является нарушением.

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В суде представитель поликлиники вину в совершении административного правонарушения признала полностью, сообщив, что сегодня все нормы месячного запаса СИЗ учреждением соблюдаются, а выявленное нарушение допущено по причине отсутствия в марте-апреле поставщиков, которые смогли бы поставить необходимое количество СИЗ.

«Имеющиеся в то время поставщики, имевшие возможность поставить необходимые СИЗ, предлагали оформление договоров по очень завышенным ценам, — привели в суде слова ответчика. — ДГП №35 является бюджетной организацией, поэтому ее бюджет согласован и утвержден в 2019 году, поступлений денежных средств из ОМС было недостаточно для заказа необходимого месячного запаса СИЗ, поскольку долгое время поликлиника практически не работала, в связи с введенными ограничительными мерами».

Представитель поликлиники просила принять во внимание тяжелое финансовое положение учреждения, а также учесть исключительные обстоятельства, связанные с резким сокращением на фоне пандемии числа поставщиков, готовых по приемлемым ценам организовать поставку большого количества СИЗ единовременно.

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«Как усматривается из материалов дела, в период с 30 апреля по 10 мая 2020 в ДГП №35 сформировался очаг новой коронавирусной инфекции с количеством пострадавших 13 человек среди персонала учреждения, что явилось основанием для проведения санитарно-эпидемиологического расследования», — отметили в судебной пресс-службе.

Суд назначил поликлинике наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, с 25 июня в Петербурге возобновлен плановый прием пациентов больницами и поликлиниками, не перепрофилированными под лечение коронавирусной инфекции.

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