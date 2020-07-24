Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Более 7 тысяч медработников Петербурга подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Работник скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

По его мнению, цифра такая большая, потому что в городе широкий «охват тестирования».

«На сегодняшний день есть информация о более чем 7 тысячах сотрудников больниц, которые заразились коронавирусом. Эта цифра включает как медиков, так и немедицинских работников — кадровиков, бухгалтеров, системщиков и городских, и федеральных, и частных медицинских учреждений. Сюда включены и бессимптомные, и легкие формы заболевания», — цитирует Беглова РИА «Новости».

Сотрудников клиник в Петербурге проверяют на COVID-19 еженедельно. При этом Беглов считает, что эпидемия в северной столице идет на спад. C 27 июля в городе открывают торговые центры и рестораны.

Напомним, число носителей коронавируса в городе превысило 30 тыс. человек, по официальным данным. Больницы с апреля по июнь почти 5 тыс. раз запрашивали у Роспотребнадзора разрешение на погребение людей с COVID-19 или подозрение на него.

Петростат также констатировал, что в городе в 10 раз увеличилась заболеваемость внебольничной пневмонией в мае.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз

Читайте развитие сюжета: Петербург получит транш в 1,2 млрд рублей на доплаты медикам