Москва, , 10:52 — REGNUM К повторному введению самоизоляции из-за возможной второй волны коронавируса готовы лишь 12% жителей России, причем в основном молодежь до 24 лет (15%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Готовясь к повторному карантину осенью, граждане закупают средства индивидуальной защиты и продовольствие, обустраивают рабочие места дома, готовят себя морально.

Также среди методов подготовки к самоизоляции — занятия спортом, экономия и накопление финансов, изучение новой профессии.

Опрос проведен 23—24 июля 2020 года в 325 населенных пунктах. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало, более трети жителей России (36%) не готовы переходить на режим самоизоляции, если осенью произойдёт вторая волна коронавируса.

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