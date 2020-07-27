Сан-Франциско, США, , 08:23 — REGNUM Кроме сердечно-сосудистых заболеваний есть ещё одна болезнь, которая при заражении человека коронавирусной инфекцией даёт серьёзные осложнения. Такие выводы в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале MedicalXpress, сделали учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

По их словам, сахарный диабет при COVID-19 будет протекать тяжелее, а риск смертности значительно возрастает.

«Диабет занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний по тяжести осложнений при новой коронавирусной инфекции», — отмечается в материале.

Так, по данным специалистом, пациенты с коронавирусной инфекцией, страдающие диабетом, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, и в 12 раз чаще умирают.

При диабете снижается иммунная защитная функция организма, пояснил профессор Калифорнийского университета Пракаш Дидванья. Поэтому, рекомендуют учёные, следует регулярно проверять уровень сахара в крови. Это снизит риски смертности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские учёные назвали несколько факторов, наличие которых у заразившегося новым типом коронавируса человека повышает вероятность летального исхода. Так, согласно исследованию, это пожилой возраст пациента, признаки сепсиса и проблемы со свертыванием крови.