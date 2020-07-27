Москва, , 09:42 — REGNUM Более трети жителей России (36%) не готовы переходить на режим самоизоляции, если осенью произойдёт вторая волна коронавируса. Таковы данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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В основном повторно сидеть дома не хотят люди 45+ и граждане с доходом 50−80 тыс. руб. в месяц. Вводить режим самоизоляции нужно только в случае угрозы роста заболеваемости коронавирусом, считают 34%.

За введение всеобщей самоизоляции осенью, не дожидаясь увеличения числа заболевших, выступают 15% опрошенных.

Опрос проведен 14—20 июля 2020 года в 318 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, первые добровольцы начали получать вакцину от коронавируса нового типа, разработанную в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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