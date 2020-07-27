Москва, , 09:55 — REGNUM Наиболее эффективными средствами для уничтожения коронавируса являются хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты и дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов, приводит данные исследования ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребназор.

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Данные дезинфектанты быстро и эффективно убивают коронавирус. В Роспотребназоре подчеркнули, что 30%-ный этиловый и изопропиловый спирт способен уничтожить до 1 миллиона вирусных частиц за 30 секунд.

Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов убивают коронавирус в течение нескольких минут. Обработка средств индивидуальной защиты и помещений этими средствами обезопасит человека от заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей России (36%) не готовы переходить на режим самоизоляции, если осенью произойдёт вторая волна коронавируса.

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