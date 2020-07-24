Москва, , 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрандзора.

По данным ведомства, средний тестовый балл составил 56,4 (вырос на 1,5 баллы по сравнению с 2019 годом). Доля набравших 81−100 баллов на ЕГЭ выросла на 4,5%, еще 614 участников получили максимальные 100 баллов.

При этом доля участников, которые не преодолели минимальную границу баллов, немного сократилась и составила 7,5%. Всего в 2020 году ЕГЭ по истории сдавали 102 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Рособрнадзоре подвели итоги Единого государственного экзамена по иностранным языкам, а также по биологии и химии.

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