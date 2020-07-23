Москва, , 15:27 — REGNUM Раздел «Говорение» Единого государственного экзамена по иностранным языкам прошёл без сбоев. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Устная часть экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»), которую участники ЕГЭ сдавали 22 и 23 июля, прошла без сбоев, в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Желающие смогли сдать экзамены по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. На ЕГЭ по английскому было зарегистрировано более 95 тысяч человек, на другие языки — от нескольких сотен до 1,5 тысячи человек.