Москва, , 14:18 — REGNUM В сети Интернет появилась петиция с требованием отменить результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. Документ размещён на портале change.org.

Такое требование автор петиции объясняет сложность экзамена по химии. Также в документе прописано требование изменить критерии оценивания данного предмета. По состоянию на 14:00 17 июля свои подписи под петицией поставили 900 человек.

«16 июля 2020 года на ЕГЭ по химии достались очень сложные варианты. Сегодняшние работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов. Основное пособие ЕГЭ по химии (под редакцией Добротина) имеет более простые задачи», — отмечено в петиции.

В итоге выпускники, по мнению автора документа, весь год готовились к одним заданиям, а во время экзамена им пришлось делать другие.

«На сегодняшнем экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!» — написал автор петиции.

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