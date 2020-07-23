Москва, , 13:09 — REGNUM У тех, кто расследует уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, нет сомнений в его причастности к преступлениям. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в опубликованном 23 июля интервью «Российской газете».

Фургалу инкриминируют причастность к убийствам и покушению на убийство предпринимателей, совершенным в 2000-х годах. По словам Бастрыкина, следователи и оперативные сотрудники понимали, какое внимание общества привлечёт расследование.

Они собрали весомые доказательства причастности экс-губернатора, подчеркнул он, отказавшись раскрывать детали в связи с тайной следствия.

«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», — сказал Бастрыкин.

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