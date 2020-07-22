Москва, , 09:51 — REGNUM Следственный комитет РФ начал процедуру отвода адвокатов по причине конфликта интересов обвиняемого в организации убийств и покушениях на предпринимателей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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Так, уже два защитника из четырёх об этом осведомлены. По словам адвокатов, следствие преследует цель — нейтрализовать весь адвокатский корпус, мешающий договориться с обвиняемым о признании вины 15-летней давности.

Подследственный Фургал, предвидя такой поворот событий, настоятельно попросил защитников:

«Если вам скажут, что я признал вину, знайте, что я нуждаюсь в срочной психиатрической помощи».

Такого рода признание может быть принято только после соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы, пишет «Ъ».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал в интервью изданию МК описал своё пребывание в СИЗО анекдотом.

«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснёте, то вас точно мучит совесть», — сказал Фургал.

По его словам, совесть его не мучит, а беспокоит лишь «предательство».