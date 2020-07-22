Москва, , 09:48 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил жителей Хабаровского края за поддержку Сергея Фургала и выразил уверенность, что он вернется туда «когда-нибудь», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«Им (жителям Хабаровского края) тяжело, они недовольны, не согласны. Фургал когда-нибудь вернется и будет жить там, у себя», — сказал Жириновский.

При этом парламентарий отметил рост числа заболевших коронавирусом в регионе.

«Первая проблема — увеличения количество заболевших. Надо быстрее помогать им, в Хабаровск — врачей, лекарства и все остальное», — призвал Жириновский.

«Очень хорошо, что власть пошла на то, чтобы отправить не от правящей партии, а от оппозиционной», — заключил он.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв приступил к выполнению своих полномочий и через соцсети объяснил, почему он не намерен оставлять свой пост и следовать призывам митингующих покинуть регион.