Москва, , 15:02 — REGNUM Отличаются ли восточный и западный подходы к решению проблем — от самых ничтожных до государственного масштаба? Есть ли между ними пересечения и какой эффективнее? Ответ на этот непростой вопрос старался найти автор ИА REGNUM Данила Уськов.

Человек и макрокосм. Гравюра из книги Роберта Фладда. 1617

Великие свершения прошлых веков всегда опирались на готовность людей к усилиям — умственным, волевым и физическим — для достижения своей цели. Если же сил идти за мечтой не хватало, то первый шаг делался именно в этом направлений, к тому, что на Востоке называлось «исправление нравов». Отличие восточного и западного подходов и состоит в том, что человек восточного менталитета долго и тщательно оценивает свои возможности там, где условно «западный» постарается достичь цели яростным порывом.

Теперь же, в эпоху всеобщей расслабленности, и о целях стало говорить как-то не с руки, а в бедах и несчастьях прошлого принято винить каких-нибудь абстрактных злодеев. Такой подход не дает не то что с простейшими политическими проблемами разобраться, но и является благодатной средой для развития всяких мифов, которые люди выдумывают для самооправдания, лишь бы ничего не делать. Как же перестать лентяйничать и зажить полнокровной политической жизнью?

Как это делалось до сих пор, читайте в статье Данилы Уськова «Почему сегодня нет позитивной политики и не решаются общественные проблемы?».