Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Более четырех тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей медицинских работников Санкт-Петербурга, отдохнули в первую смену в летних оздоровительных лагерях. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе администрации города.

Из-за пандемии в этом году лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области открывались поэтапно, по мере получения разрешений от Роспотребнадзора. В первые дни июля смогли открыться лагерь «Молодежное» детского образовательного центра «Балтийский берег», «Восход», «Зеленый огонек» и «Фрегат», входящие в состав Центра оздоровления и отдыха «Молодежный», «Буревестник» и «Факел+». Затем открылись и другие государственные и частные лагеря.

«Среди отдохнувших наряду с сиротами и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, были и дети петербургских медиков, которые лечили горожан от коронавируса. Распоряжение о включении их в перечень льготных категорий дал губернатор Александр Беглов», — говорится в сообщении.

В настоящий момент детей из Санкт-Петербурга принимает 21 лагерь, в пяти из которых уже началась вторая смена. На сегодняшний день находятся на отдыхе или уже отдохнули более четырех тысяч детей.

Бесплатные путевки предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в качестве дополнительной меры поддержки в этом году бесплатные путевки также получают дети медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией.

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Этим летом загородные лагеря работают в особом режиме, который предусматривает неукоснительное выполнение целого комплекса противоэпидемических мер. Заключение о готовности каждого лагеря к работе в таком режиме после проверки выдает Роспотребнадзор.

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