Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 16:32 — REGNUM В Ленинградской области со 2 июля начинается летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.
Как и заявлялось региональными властями ранее, деятельность всех детских учреждений разрешена только с учетом строгого выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.
«Откроются стационарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады, — отметили в пресс-службе. — Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях».
Всего на территории Ленинградской области насчитывается 610 организаций отдыха и оздоровления детей. Отметим, что в этом году наложен запрет на пребывание детей из других субъектов страны.
Напомним, 15 июня государственные детские лагеря Ленинградские области начали работу в тестовом режиме. В пяти детских лагерях региона был организован отдых для 265 воспитанников ресурсных центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений.
На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований выделено 886 млн 856 тысяч рублей, что на 121,5 млн рублей больше, чем в прошлом году.
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