Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Детские лагеря Ленинградской области впервые в этом году начали принимать воспитанников. Первыми в летние оздоровительные лагеря прибыли дети-сироты, проживающие в ресурсных центрах региона, на очереди дети медицинских работников. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Летние детские лагеря Ленобласти приняли первую смену Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Как ранее сообщалось, ввиду эпидемиологической обстановки в регионе детские оздоровительные лагеря Ленобласти открываются позже обычного. Кроме того, до 1 июля установлен запрет на работу таких учреждений. Однако для ряда групп детей региональные власти сделали исключения.

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Так, на летний отдых в лагеря первыми отправились воспитанники ресурсных центров региона. Перед заездом им была измерена температура, все помещения прошли санитарную обработку, также подверглись тщательной дезинфекции и личные вещи детей — сумки и чемоданы.

В настоящий момент заезд идет в четыре детских лагеря: «Восток» в Бокситогорском районе, «Маяк» в Гатчинском районе, «Березняки» в Ломоносовском районе и «Орион» в Тихвинском районе. А работа лагерей предполагается в карантинном режиме — все отдыхающие и персонал будут находиться в лагере в течение смены — 21 день. Всего в первую смену отдохнут и оздоровятся более 200 детей из девяти ресурсных центров.

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Помимо этого, готовится к заезду детский лагерь «Россонь» в Кингисеппском районе, который примет детей медицинских работников. На сегодняшний день полностью обследованы и готовы к работе 300 сотрудников лагеря.

«Особое внимание при старте детской летней оздоровительной кампании уделено безопасности и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Официально в Ленинградской области разрешена работа пяти государственных лагерей», — отметили в пресс-службе.

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