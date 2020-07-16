Москва, , 10:17 — REGNUM Летом 2020 года скорее не планируют или точно не поедут в отпуск 39% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией IDF Eurasia.

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При этом основной причиной такого решения респонденты назвали высокую цену поездки (36%) и уровень сервиса (27%). Ещё 21% участников опроса останавливает отсутствие инфраструктуры, а 10% не считают путешествия по России безопасными.

При этом большая часть жителей страны (61%) заявили о готовности или склоняются к путешествиям внутри страны, пишет ТАСС. При этом более половины из них (суммарно 53%) предпочли бы отправиться на курорты Крыма и Краснодарского края.

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13% жителей страны хотят посетить Москву и Санкт-Петербург, а 8% — побывать на Алтае и на озере Байкал. Также в качестве востребованных направлений названы Калининград и Карелия (7% и 6% соответственно).

В опросе приняли участие 4170 респондентов по всей стране в возрасте 20−60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассоциация туроператоров (АТОР) представила список зарубежных стран, которые с 15 июля готовы принимать туристов из России. В этот перечень вошли Турция, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Хорватия, Египет и Мальдивы.

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