Москва, , 14:53 — REGNUM Российские туристы очень хотят отдохнуть более или менее комфортно и не готовы поехать за три копейки и терпеть дискомфорт и лишения. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос о стоимости отдыха на российских курортах.

«По минимальным ценам: самая низкая — это 24 тысячи рублей на двоих, максимальная — порядка 55−59 тысяч на двоих с перелётом. Это самые бюджетные варианты отдыха на массовых направлениях с заездами с 17 по 24 июля. Но гораздо интереснее такая противоречивая картина — минимальные цены примерно на 25−30% ниже, чем минимальные цены прошлого года. А продаются не самые бюджетные варианты, — сказала она. — Больше всего продаётся пакетов в среднем ценовом сегменте. Если мы сейчас ориентируемся на то, сколько сейчас стоят самые популярные туры, то это примерно в два раза выше, чем бюджетный вариант, то есть от 55 до 80 тысяч на двоих на неделю, включая питание. Мы видим, что наши туристы очень хотят отдохнуть, и они хотят отдохнуть более или менее комфортно. Они не готовы поехать за три копейки и терпеть дискомфорт и лишения. Турпакеты по минимальным ценам есть в продаже, но продаются средние и дорогие».

Как подчеркнула Ломидзе, средняя стоимость дорогого отдыха — примерно от 70 тысяч рублей на человека в сутки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала о том, что дата открытия международного авиасообщения с Турцией до сих по неясна.

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