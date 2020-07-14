Москва, , 15:09 — REGNUM Регионы России и туристические операторы вступили в конкурентную борьбу за российского туриста. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, комментируя вопрос том, как отсутствие конкуренции с заграничными курортами сказалось на сервисе внутрироссийского туризма.

«Я не могу сказать, что у нас полное отсутствие конкуренции. Сложилась интересная картина. У нас конкуренция сейчас идёт между регионами и между участниками рынка. Надо успеть взять свою долю активного потребительского спроса, — сказала она. — Насчёт качества услуг — многие объекты просто не успевают обрабатывать заявки, потому что действительно имеет место аншлаг и ажиотажный спрос. И конечно, это влияет на сервис. Турист отправляет запрос и ответ может получать в течение 2−3-4 дней. Потому что таких, как он, в разы больше, чем это было в прошлом году. Поэтому некое влияние на сервис есть. Но судя по тому, что происходит с продажами, мы можем сказать, что даже если имеет место снижение сервиса, то это никак не влияет на продажи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что в 2020 году число граждан РФ, которые отдохнут на курортах России, будет примерно на 15% выше, чем в 2019 году.