Москва, , 15:21 — REGNUM Группе добровольцев, которая в военном госпитале имени Бурденко испытывает эффективность новой российской вакцины от коронавирусной инфекции, специалисты ввели второй компонент препарата. Об этом сегодня, 13 июля, сообщила заведующая терапевтическим отделением исследовательского центра имени Гамалеи Светлана Волчихина.

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По её словам, которые приводит РИА Новости, испытуемые находятся под наблюдением медиков и чувствуют себя хорошо. Их планируют выписать через неделю.

Волчихина добавила, что эффективность и специфичность выработки иммунного ответа будут окончательно оценены по результатам анализов, которые добровольцы должны будут пройти на 42-й день после первой вакцинации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Сеченовском университете завершилось исследование первой российской вакцины против коронавируса на группе добровольцев. 15 июля они должны быть выписаны.

Напомним, вакцина от коронавирусной инфекции была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические тесты на добровольцах проводят с 18 июня.