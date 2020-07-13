Москва, , 09:17 — REGNUM На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Вооружённых силах РФ находится под полным контролем. Все необходимые решения и действенные меры оперативного реагирования, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, принимаются в режиме реального времени. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин.

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По его словам, разработанный комплекс специальных мероприятий позволил обеспечить безопасность личного состава. Так, с марта во всех воинских частях был введён режим обсервации: ограничивались увольнения, отпуска, посещение военнослужащих.

Тришкин добавил, что для тестирования военнослужащих задействованы 32 лаборатории, в которых на сегодня выполнено более 230 тысяч исследований.

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«По состоянию на сегодняшний день лечатся 1222 военнослужащих, в то же время свыше 85% из числа ранее заболевших поправились», — сказал начальник управления.

Он подчеркнул, что начиная с 21 мая, число выздоровевших стабильно превышает количество находящихся на лечении. Кроме того, наблюдается стабильное ежедневное снижение количества выявленных инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее добровольцы из числа российских военнослужащих, которые испытывают на себе разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцину от коронавирусной инфекции, рассказали о своём самочувствии. По их словам, они чувствуют себя хорошо.