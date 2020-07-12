Москва, , 07:09 — REGNUM Исследование первой российской вакцины против коронавируса завершилось в Сеченовском университете. Об этом сегодня, 12 июля, заявил в интервью РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Напомним, что клинические испытания вакцины против коронавируса начались в Сеченовском университете 18 июня. Речь идет о вакцине, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — заявил Тарасов.

Он отметил, что первая группа добровольцев будет выписана уже 15 июля.

Добровольцы были разделены на две группы. Первая группа получила одну дозу вакцины, вторая две. В первые дни после вакцинации у добровольцев обеих групп наблюдалось повышение температуры тела. Никаких других негативных реакций выявлено не было. Сейчас все добровольцы чувствуют себя хорошо.

Целью данного этапа было показать, что разработанная вакцина безопасна для здоровья человека. Это и было сделано.