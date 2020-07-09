Бишкек, , 21:39 — REGNUM Распространяемая в соцсетях информация о том, что в Киргизии с вертолетов распыляют неизвестное вещество, из-за которого распространяется коронавирус, не соответствует действительности. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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Глава правительства подчеркнул, что текущей кризисной ситуации, вызванной резким ростом количества заразившихся коронавирусной инфекцией, государственные органы должны оперативно реагировать на такие публикации и заявления, подтверждая или опровергая их.

ИА REGNUM напоминает, что только за последние сутки в Киргизии выявили 361 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 847 случаев заражения.

По официальной статистике, в республике зафиксировано 116 летальных исходов среди пациентов, у которых диагностировали COVID-19. В том числе четыре за последние сутки.