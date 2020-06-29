Бишкек, , 16:02 — REGNUM Врачи «скорой помощи» и реанимационных отделений неоднократно заявляли об острой нехватке бригад «скорой помощи» и больниц в Киргизии. Об этом написал в соцсетях заведующий реанимацией Центра экстренной медицины Егор Борисов, передает «Вечерний Бишкек».

Медицинские работники еще до пандемии коронавируса неоднократно просили власти республики увеличить количество стационаров и закупить спецтраспорт.

«Сделано этого не было. И в настоящее время это вылилось в катастрофу. Практически каждый час бьем антирекорды по вызовам, которые лежат в очереди. Нам нужны места в больницах», — подчеркнул он.

Отметим, что ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявил о том, что в больницах Киргизии якобы имеется достаточное количество мест для госпитализации заболевших COVID-19.

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