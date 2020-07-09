Бишкек, , 14:41 — REGNUM Министр здравоохранения Киргизии Сабиржан Абдикаримов и заместитель министра Нурболот Усенбаев находятся на больничном в связи с болезнью. Об этом сегодня, 9 июля, на брифинге сообщила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, состояние чиновников удовлетворительное, они сдали анализы на коронавирусную инфекцию.

«По результатам анализов станет известно, заразились ли они коронавирусом», — резюмировала Акматова.