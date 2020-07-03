Бишкек, , 15:01 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая служба Киргизии находится в плачевном состоянии. Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По словам чиновницы, такое положение дел в службе сложилось из-за того, что ей не уделяли достаточного внимания в течение последних лет.

Читайте также: Кризис в Киргизии: не хватает медиков, срочно ищут добровольцев

Вице-премьер отметила, что санитарно-эпидемиологическая служба испытывает нехватку персонала и оборудования, что значительно усложняет борьбу с коронавирусом в республике.

Подводя итог, Исмаилова сообщила, что сейчас правительство пытается восполнить недостаточную оснащенность санэпидемслужбы, закупая для нее оборудование и расходные материалы для проведения ПЦР-тестов, а также средства индивидуальной защиты.

Читайте также: В больницах столицы Киргизии не хватает мест для пациентов с коронавирусом