Бишкек, , 16:51 — REGNUM В больницах столицы Киргизии не хватает койко-мест для заболевших COVID-19, «скорая помощь» не успевает обслуживать пациентов. Об этом на брифинге заявил мэр города Бишкека Азиз Суракматов.

По словам столичного градоначальника, такая ситуация возникла из-за резкого роста количества граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Также глава муниципалитета отметил, что теперь во время выезда к больным, мобильные медицинские бригады не станут делать экспресс-тест на коронавирус или ПЦР-анализ, а будут проводить только осмотр и первичную диагностику.

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