Бишкек, , 16:46 — REGNUM Из-за резкого роста количества заразившихся коронавирусом, в том числе среди медработников, в Киргизии возникла острая нехватка медицинского персонала, пишет «Kaktus.media».

По этой причине ассоциация медицинских сестер республики организовала набор добровольцев, готовых работать с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами в качестве медицинских сестер и санитарок.

«Помните, вам придется работать 14 суток, то есть вы не сможете уйти домой. После истечения 14 дней вы будете на изоляции еще 14 дней. Заработная плата по основному месту работы сохраняется, оплата вашей работы будет в зависимости от условий труда — от 1 800 до 2 300 сомов (от 1 610 до 2 060 рублей) в день», — озвучили условия трудоустройства в ассоциации.

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