Богота, 30 июня 2020, 10:31 — REGNUM Российский противовирусный препарата «Авифавир», один из двух зарегистрированных в мире против COVID-19, могут начать закупать в Колумбии. Об этом заявил посол России в Боготе Сергей Кошкин.
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Дипломат отметил, что власти страны с большим интересом изучают зарубежный опыт противодействия коронавирусу.
Посол добавил, что Богота также попросила у Москвы тесты на коронавирус. При этом предоставить их Россия планирует бесплатно.
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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Министерство здравоохранения России выдало удостоверение о регистрации препарата против COVID-19 «Авифавир», произведённого совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар». Отмечалось, что во время клинических испытаний препарат показал высокую эффективность при лечении пациентов с коронавирусом.
Добавим, что поставки «Авифавира», одного из двух зарегистрированных препаратов против коронавируса в мире, в российские медицинские учреждения начались 11 июня.
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