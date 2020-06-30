Богота, , 10:31 — REGNUM Российский противовирусный препарата «Авифавир», один из двух зарегистрированных в мире против COVID-19, могут начать закупать в Колумбии. Об этом заявил посол России в Боготе Сергей Кошкин.

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Дипломат отметил, что власти страны с большим интересом изучают зарубежный опыт противодействия коронавирусу.

«В частности, здесь с интересом восприняли информацию о новых лекарствах, созданных и зарегистрированных российскими специалистами, внимательно следят за разработкой новой вакцины в России, — пояснил в интервью ТАСС Кошкин. — С распространением российского противовирусного препарата «Авифавир» начали поступать обращения о его поставках в Колумбию».

Посол добавил, что Богота также попросила у Москвы тесты на коронавирус. При этом предоставить их Россия планирует бесплатно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Министерство здравоохранения России выдало удостоверение о регистрации препарата против COVID-19 «Авифавир», произведённого совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар». Отмечалось, что во время клинических испытаний препарат показал высокую эффективность при лечении пациентов с коронавирусом.

Добавим, что поставки «Авифавира», одного из двух зарегистрированных препаратов против коронавируса в мире, в российские медицинские учреждения начались 11 июня.

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