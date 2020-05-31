Москва, , 08:21 — REGNUM Министерство здравоохранения России выдало удостоверение о регистрации препарата против COVID-19 «Авифавир», сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде отметили, что во время клинических испытаний препарат показал высокую эффективность при лечении пациентов с коронавирусом. Пресс-конференция о применении «Авифавира» запланирована на 1 июня.

Исследователи доказали, что препарат эффективно нарушает механизм размножения коронавируса и хорошо изучен. Он находился в обращении в Японии с 2014 года для лечения тяжелых форм гриппа.

«Афивавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Отметим, препарата «Афивавир» производится РФПИ совместно с компанией «ХимРар». В Японии отказались от применения препарата на основе «Фавипиравира», так как не была доказана эффективность.

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