Москва, , 09:47 — REGNUM Стоимость туров по России на июль 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 12%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Самые дешевые туры на двоих (без питания, семь ночей) с вылетом 7 — 10 июля в Калининград 18 тыс. 527 руб., Анапу — 19 тыс. 500 руб. и Сочи — 19 тыс. 500 руб.

Также бюджетно в июле вдвоем можно отдохнуть в Геленджике — 26 тыс. 204 руб., в Крыму — 27 тыс. 130 руб. Подороже обойдутся путевки на Алтай — 35 тыс. 186 тыс. и на Байкал — 46 тыс. 766 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на отели одного из популярных курортов Краснодарского края Анапу увеличился по сравнению с 2019 годом на 30−40%.

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