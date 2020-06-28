Москва, , 03:01 — REGNUM Туризм в России может восстановить утраченные из-за эпидемии позиции к весне 2021 года. Об этом информирует глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021 года», — сказала чиновник.

По её словам, Ростуризм предлагают отельерам и туристическим операторам вместе с региональными властями продлить курортный сезон до конца октября 2020 года.

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, с 1 июля планируется запустить внутренний туризм в 67 субъектах страны.

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